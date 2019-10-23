Жители Благовещенска обратились за помощью к экологам

Жители Благовещенска обратились за помощью к Союзу экологов Башкирии. Поводом послужила неприятная ситуация, свидетелями которой они стали.





Все дело в том, что в участок между улицами Худайбердина и 50 лет октября, неизвестный при них выкинул трактор отходов. Нарушителя не остановили ни окрики горожан, ни угроза штрафа. По словам местных жителей, это не первый случай.

— Заезд на улицу Худайбердина напротив дома, расположенного по адресу 50 лет октября,57. Геннадий Безносиков, помогите нам! У нас свалку здесь сделали! Вы же эколог. Трактор приехал и все выкинул, — говорится в обращении горожан.

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Фото: соцсети

Напомним, тема вывоза мусора в Башкирии до сих пор остается актуальной. Так, например, жители деревни Бабаево за год работы новой реформы по вывозу ТКО местными жителями было организовано пять несанкционированных свалок. Причина этому была одна – некуда выкидывать мусор. После вмешательства общественника Альберта Рахматуллина, в населенном пункте начал работать региональный оператор.