В одной из деревень Архангельского района заработал новый водопровод

В деревне Муллакаево Архангельского района заработал водопровод благодаря федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий», реализуемой в регионе Минсельхозом Башкирии.





Стоимость проекта — почти 6 млн рублей. Общая протяженность водопроводных сетей в Муллакаево составила 3,2 километра. Это позволит подключить к сетям водоснабжения более 200 домов.

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«На сегодняшний день система уже запущена в эксплуатацию, благодаря чему жители Муллакаево обеспечены качественной питьевой водой, — отметил пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства региона Алмаз Галимов. — Всего на реализацию в Башкирии мероприятий в рамках социальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» из федерального и республиканского бюджетов направлено в этом году 1,123 млрд рублей». В числе главных целей федеральной программы — «Устойчивое развитие сельских территорий» — создание достойных условий проживания сельчан; организация поддержки инвестиционной деятельности; развитие занятости на селе; вовлечение сельских жителей в проведение социально-экономических и общественно значимых мероприятий, а также популяризация образа жизни в селах.