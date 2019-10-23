Героя из Архангельского района, спасшего свою семью от пожара, наградят в Москве

В Башкирии в Архангельском районе 17-летний Александр Маскалев стал участником федерального проекта «Дети-герои». Молодого человека наградят в Москве. Об этом сообщает Росгвардия Башкирии.





10 апреля 2019 года Александр топил во дворе баню. Увидев, что их веранда загорелась, парень бросился в дом, предупредил мать о пожаре и схватил четырехлетнюю сестренку Карину с братиком Димой, которому не исполнилось еще даже года. После чего Саша выбил окно и вытащил детей на улицу. Он уже загорелся сам, но все же парень вернулся в дом и помог выбраться маме.

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Фото: Росгвардии Башкирии

Дом сгорел буквально за восемь минут.Все остались живы, но Александр получил ожоги 2 степени. У героя было повреждено 25 процентов кожи. Он проходил долгий курс реабилитации, несколько операций по пересадке кожи. И теперь чувствует себя гораздо лучше.