Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Героя из Архангельского района, спасшего свою семью от пожара, наградят в Москве

Героя из Архангельского района, спасшего свою семью от пожара, наградят в Москве

Добавлено: 23.10.19
Просмотров: 107
Рубрика: Общество
Теги: Архангельский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Героя из Архангельского района, спасшего свою семью от пожара, наградят в Москве

В Башкирии в Архангельском районе 17-летний Александр Маскалев стал участником федерального проекта «Дети-герои». Молодого человека наградят в Москве. Об этом сообщает Росгвардия Башкирии.


10 апреля 2019 года Александр топил во дворе баню. Увидев, что их веранда загорелась, парень бросился в дом, предупредил мать о пожаре и схватил четырехлетнюю сестренку Карину с братиком Димой, которому не исполнилось еще даже года. После чего Саша выбил окно и вытащил детей на улицу. Он уже загорелся сам, но все же парень вернулся в дом и помог выбраться маме.

В одной из деревень Архангельского района заработал новый водопровод

Читайте также:

В одной из деревень Архангельского района заработал новый водопровод
Дом сгорел буквально за восемь минут.

Все остались живы, но Александр получил ожоги 2 степени. У героя было повреждено 25 процентов кожи. Он проходил долгий курс реабилитации, несколько операций по пересадке кожи. И теперь чувствует себя гораздо лучше.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: Росгвардии Башкирии
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Житель Кигинского района помог своим односельчанам выбраться из горящего дома
Происшествия
Житель Кигинского района помог своим односельчанам выбраться из горящего дома
Житель Учалинского района Агзамов Рустам помог выбраться детям из горящего дома
Происшествия
Житель Учалинского района Агзамов Рустам помог выбраться детям из горящего дома
Уволился глава администрации Бирского района Александр Груздев
Политика
Уволился глава администрации Бирского района Александр Груздев
Массовое убийство в Кугарчинском районе: молодой парень зарезал брата, отца и мать
Происшествия
Массовое убийство в Кугарчинском районе: молодой парень зарезал брата, отца и мать
В Башкирии 50 женщин из 20 городов и районов наградят медалью «Материнская слава»
Общество
В Башкирии 50 женщин из 20 городов и районов наградят медалью «Материнская слава»
Умер певец Евгений Осин
Общество
Умер певец Евгений Осин
Инвалид-колясочник из Башкирии уже 10 лет вынужден ползать по подъезду
Общество
Инвалид-колясочник из Башкирии уже 10 лет вынужден ползать по подъезду
Прототип героя фильма «Офицеры» сыгранного В. Лановым
Общество / Это интересно
Прототип героя фильма «Офицеры» сыгранного В. Лановым
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: