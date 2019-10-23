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Почта России отменит комиссию взимаемую при оплате счетов за вывоз мусора

Добавлено: 23.10.19
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Рубрика: Общество
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Почта России отменит комиссию взимаемую при оплате счетов за вывоз мусора

С завтрашнего дня, 24 октября, в Башкирии перестанет взиматься комиссия за оплату коммуслуги «обращение с отходами» через «Почту России». Однако данное решение касается лишь тех населенных пунктов, где нет банков - альтернативных способов оплаты. Об этом сообщает пресс-служба УФПС РБ.


«Несмотря на то, что Управление федеральной почтовой связи как платежный агент вправе устанавливать тарифы на прием платежей в почтовых отделениях, нами принято решение оказывать услуги населению ниже себестоимости. Почта России – социально ориентированное предприятие, поэтому там, где отделения банков отсутствуют, платежи за услугу по вывозу мусора мы будем принимать без комиссии», - прокомментировал директор УФПС РБ Ирек Галимов.

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В сообщении также говорится, что всего в Башкирии насчитывается около 700 отделений почтовой связи, которые расположены в тех населенных пунктах, где отсутствуют филиалы кредитно-финансовых учреждений. 

Напомним, с 1 октября текущего года «Почта России» начала взимать с жителей Башкирии дополнительную комиссию - 20 рублей при оплате коммуслуги «обращение с отходами». Соответствующий внутренний приказ филиала ФГУП «Почта России» был подписан 20 сентября 2019 года.
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Источник: gorobzor.ru
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