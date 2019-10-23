В Бижбулякском районе мужчина вынес из огня пожилую женщину

— «Находясь дома, я услышал непонятный шум, на улице кричали люди. Посмотрев в окно заметил черный дым и пламя. Горел дом, находящийся почти напротив нашего. Моментально одевшись, я подбежал к горящему дому и зная, что там есть люди, зашел внутрь» — рассказывает Анатолий Петрович.
В заполненной дымом комнате, Анатолий, применив все свои накопленные навыки, обнаружил пожилую женщину и вынес ее на свежий воздух. Дальше ему помогли односельчане, которые отнесли бабушку в безопасное место.
К этому времени на место пожара прибыли силы и средства МЧС России, которые оперативно ликвидировали горение. Благодаря своевременным и умелым действиям Анатолия Васильева жертв удалось избежать.
Анатолий в 1996 году во время действительной срочной службы принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, он — ветеран чеченской войны. Себя героем не считает. Он просто выполнял профессиональный долг. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан рассматривается вопрос о награждении Анатолия Васильева, сообщили в пресс-службе ведомства. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram