В Бижбулякском районе мужчина вынес из огня пожилую женщину

В октябре текущего года в селе Кистенли-Богданово Бижбулякского района Республики Башкортостан произошел пожар в жилом доме, где проживала одинокая пожилая женщина.





По счастливой случайности, по соседству проживал пожарный ПЧ-38 ФГБУ «6 отряд ФПС по Ямало-Ненецкому автономному округу» Анатолий Васильев, которой приехал в отпуск к своим родителям.

— «Находясь дома, я услышал непонятный шум, на улице кричали люди. Посмотрев в окно заметил черный дым и пламя. Горел дом, находящийся почти напротив нашего. Моментально одевшись, я подбежал к горящему дому и зная, что там есть люди, зашел внутрь» — рассказывает Анатолий Петрович.

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Фото: МЧС России по РБ

В заполненной дымом комнате, Анатолий, применив все свои накопленные навыки, обнаружил пожилую женщину и вынес ее на свежий воздух. Дальше ему помогли односельчане, которые отнесли бабушку в безопасное место.К этому времени на место пожара прибыли силы и средства МЧС России, которые оперативно ликвидировали горение. Благодаря своевременным и умелым действиям Анатолия Васильева жертв удалось избежать.Анатолий в 1996 году во время действительной срочной службы принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, он — ветеран чеченской войны. Себя героем не считает. Он просто выполнял профессиональный долг. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан рассматривается вопрос о награждении Анатолия Васильева, сообщили в пресс-службе ведомства.