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В Уфе объявили конкурс на лучшее оформление организаций «Уфа праздничная»

Добавлено: 24.10.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе объявили конкурс на лучшее оформление организаций «Уфа праздничная»

В муниципалитете пройдет конкурс на лучшее оформление организаций с прилегающими территориями «Уфа праздничная».


Отметим, конкурс проводится в течение года в два этапа. Итоги первого этапа конкурса были подведены 12 июня. В рамках праздничных мероприятий на площади имени Ленина состоялась церемония награждения победителей. Второй этап посвящен новогодней тематике.

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Смотр-конкурс был объявлен Администрацией ГО город Уфа в начале года впервые. Он призван способствовать созданию праздничного архитектурного облика города и общественных пространств, повышению эстетической выразительности фасадов, входных зон, интерьеров, обозреваемых с улицы, и прилегающих территорий организаций и учреждений, а также развитию творческой деловой инициативы руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, жителей города по благоустройству и праздничному оформлению города.

Для участия в конкурсе приглашаются организации и учреждения всех форм собственности, осуществляющие деятельность в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, спорта, молодежной политики и промышленности.

Конкурс проводится по четырем номинациям: лучшее оформление промышленного объекта, лучшее оформление крупных объектов коммерческой направленности (свыше 1 тысячи квадратных метров площади), лучшее оформление малых объектов коммерческой направленности (менее 1 тысячи кв.м. площади), лучшее оформление государственных и муниципальных учреждений.

Фасады, витрины и прилегающие территории учреждений и организаций-конкурсантов должны быть украшены и оформлены по теме «Лучшее новогоднее и рождественское оформление». После чего в комиссию представляется письменная заявка и фотографии.

Конкурс пройдет в два этапа: районный и городской. Первоначально заявки на участие необходимо подать в районы до 15 декабря текущего года. Районные конкурсные комиссии подведут итоги до 20 декабря. Итоги городского этапа будут подведены до 30 декабря текущего года.

Городская комиссия по наибольшему количеству баллов определит 1, 2, 3 места в каждой номинации и присудит за первое место денежный приз в размере 150 тысяч рублей и памятную статуэтку, за 2 место - 100 тысяч рублей, за третье место - 50 тысяч рублей.

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Источник: ufacity.info
Фото: ufacity.info
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