Валерия и Иосиф Пригожин посетили детскую больницу в Стерлитамаке

Детскую больницу Стерлитамака сегодня посетили певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. Они пообщались с главным врачом госпиталя и подарили подарки детям из трудных семей. На данный момент Стерлитамакская детская больница - одно из немногих профильных заведений, в котором могут жить такие ребята.





Сегодня жители Стерлитамака могли видеть в городе необычных гостей. Неожиданно для всех во второй по величине город республики приехали Валерия и Иосиф Пригожин. Здесь они посетили детскую городскую больницу. Специально для них главный врач клиники провел экскурсию по своему медучреждению.

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Фото: bash.news

Особенность этой больницы заключается в детях из трудных семей. У всех ситуации разные: у кого-то "по-черному" пьют родители, а от кого-то и вовсе отказалась родная мать. Детская больница в этом случае оказывает таким ребятам полноценную поддержку. На данный момент в больнице постоянно проживают ребята в возрасте от 6 месяцев до 6 лет.Валерия и Иосиф Пригожин пообщались с юными жителями больницы из трудных семей. Выяснилось, что сюда могут попасть и дети, чьи родители попросту не справляются со своими обязанностями. Всем воспитанникам высокие гости подарили дорогие подарки.