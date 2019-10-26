Жители уфимской многоэтажки добиваются восстановления двора, разрушенного при замене трубопровода

Во дворе обычной уфимской многоэтажки по адресу: Губайдуллина, 21 установили детскую площадку год назад.





Дети радовались, на нее приходили играть и гости с соседних домов. Но все испортилось этим летом — власти решили заменить трубы водоснабжения, вроде бы дело хорошее, но проходили они через ту самую детскую площадку. Ее пришлось демонтировать.

— Ее перенесли ближе к проезду, мы думали это временно, потому что под нее даже не подготовили грунт. Резиновые маты обрезали кусками и собрали их же на меньшей площади, а песочницу вообще поставили на землю. Но после окончания работ по замене труб, все осталось на своих местах, — негодуют местные жители.

— Самое главное, что дети со всех соседних домов гуляли и радовались новым только оборудованным детской и спортивной площадкам всего год. Вечером было много гуляющих именно в нашем дворе. Теперь покрытие все изрезано в волнах и грязи, так как настелено оно на грунт без утрамбовки. Непонятно, как крепко они ещё закрепили снаряды, все скомкано в кучу на маленьком участке прилегающей к проездной части двора, песок насыпан на газон и из него сделали продолжение площадки. А на большом участке, где были площадки, насыпали чернозем, и теперь дети выбегают на эту грязь, разносят все по резиновому кривому покрытию. Смотреть больно! — говорят жильцы домов.





По их словам, на месте, где раньше была эта детская площадка, сделали асфальтовую дорожку, но и ее положили просто на чернозем, который привезли после замены труб. До ремонта от соседнего дома до поликлиники № 48 вела дорожка, ее тоже разворошили, но восстанавливать не стали.Также они рассказывают, что на въезде с улицы Губайдулина восстановили демонтированную пешеходную дорожку, но она уже провалилась и через нее видны трубы.

Местные жители обратились за помощью к властям, чтобы они помогли разобраться в этой ситуации и ответить на главный вопрос жильцов — зачем нужно было тратить деньги на игровую площадку, если через год от ее благоустроенности не осталось и следа.