Гузель Уразова и Фирдус Тямаев посмеялись над сбитым животным
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На днях Гузель Уразова выложила в своем аккаунте в «Инстаграм» видео, на котором они с Фирдусом Тямаевым смеются над сбитым на трассе животным, сообщает издание «Вечерняя Казань».
На записи непонятно, то ли это лиса, то ли кошка. Но важно другое – поклонников возмутило поведение звезд татаро-башкирской эстрады.
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- Не успели приготовить шашлык, - говорит Гузель.
- Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется... Поэтому мы с Гузель тут остановились.Поклонники творчества артистов не оценили такой юмор и стали обвинять звезд.
- Что тут смешного? Вы неадекватные? – пишет Ализа Л.
- На дороге сбитое животное, а вам смешно? Ужасно! Потом удивляемся, что дети убивают собачек, кошечек, - написала девушка.Через несколько часов гневные комментарии пропали, а позднее не стало и самого поста.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Видео:
www.youtube.com
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