Гузель Уразова и Фирдус Тямаев посмеялись над сбитым животным

На днях Гузель Уразова выложила в своем аккаунте в «Инстаграм» видео, на котором они с Фирдусом Тямаевым смеются над сбитым на трассе животным, сообщает издание «Вечерняя Казань».



На записи непонятно, то ли это лиса, то ли кошка. Но важно другое – поклонников возмутило поведение звезд татаро-башкирской эстрады.

- Не успели приготовить шашлык, - говорит Гузель.

- Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется... Поэтому мы с Гузель тут остановились.

- Что тут смешного? Вы неадекватные? – пишет Ализа Л.

- На дороге сбитое животное, а вам смешно? Ужасно! Потом удивляемся, что дети убивают собачек, кошечек, - написала девушка.

Фото: скриншот видео

На видео Уразова и Тямаев говорят о том, что остановились на трассе по пути на гастроли возле сбитого животного, потому что очень хотелось есть, и смеются, показывая на размозжённое животное.Поклонники творчества артистов не оценили такой юмор и стали обвинять звезд.Через несколько часов гневные комментарии пропали, а позднее не стало и самого поста.