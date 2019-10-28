Утвержден логотип (эмблема) Всероссийской переписи населения-2020

Росстат утвердил логотип (эмблему) Всероссийской переписи населения-2020 в качестве официального символа предстоящей переписи.





Как отмечают специалисты, логотип отражает общенациональный масштаб мероприятия, транслирует идею о национальном единстве российского народа.

Идея раскрывается через четыре общепринятых в географической науке цвета. Так, синий цвет обозначает моря, красный – горные местности, желтый – степные равнины, зелёный – леса.Силуэт четырех людей, держащихся за руки, является классическим символом семьи, где есть отец, мать, сын и дочь.Текстовая часть стилистически уравновешивает игровой момент и делает логотип более государственным. Число «2020» внизу эмблемы одновременно символизирует и год проведения переписи, и людей, делящихся друг с другом информацией: цифра «два» – изображение головы человека с плечом, цифра «ноль» – диалоговое окно.





«Логотип можно использовать в материалах и мероприятиях, тематически связанных с предстоящей переписью населения. Применение логотипа, атрибутики, фото- и видео-файлов предыдущих переписей населения допускаются только в исторических материалах, — пояснил агентству «Башинформ» руководитель Башкортостанстата Акрам Ганиев. — Утвержденный логотип (эмблему) предстоящей переписи также можно использовать при размещении материалов с тематикой ВПН-2020 в социальных сетях». Кроме этого, к сообщениям в социальных сетях можно прикреплять следующие теги: #перепись#ВПН2020#переписьнаселения#ВПН2020Башкортостан».

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Напомним, очередная всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.