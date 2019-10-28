В Благовещенске детскую площадку облагородили строительным мусором и камнями

Жители славного башкирского города Благовещенск пожаловались в социальных сетях на необычное решение облагородить детскую площадку.





Обитатели дома №85/1 по улице Демьяна Бедного поделились в социальных сетях в группе «Проблемы Уфы и Республики Башкортостан» фотографиями, как службы укладывают лужу во дворе камнями и строительным мусором. Самое опасное, что это облагораживание находится прямо под качелями. То есть если ребенок упадет, то он не только испачкается, но и может получить травму. Жители просят администрацию срочно отреагировать на происходящее.

— Суровые башкирские площадки, — шутит Екатерина Иванова.

— Современные проблемы требуют современных решений. Ничего лучше не могли придумать, молодцы, конечно. В жизни на такую площадку не пущу своих детей играть. На этих камнях все равно споткнуться можно и испачкаться, а может даже пораниться, — негодует Зинаида Ильина.

— Неужели нельзя было сделать все по-человечески? Какая-то куча камней, которая и лужу-то не покрывает. И это на игровой площадке? О безопасности детей даже не подумали – ребятня может упасть и пораниться, — высказалась Инга Попова.

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Фото: социальные сети