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Гузель Уразова прокомментировала скандальное видео, где они с Фирдусом Тямаевым смеются над сбитым животным

Добавлено: 28.10.19
Просмотров: 1
Рубрика: Общество
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Гузель Уразова прокомментировала скандальное видео, где они с Фирдусом Тямаевым смеются над сбитым животным

Гузель Уразова объяснила скандальную публикацию, которая появилась в ее аккаунте в «Инстаграм» на прошлой неделе. Ее поклонники обвинили артистку в том, что артистка вместе с Фирдусом Тямаевым смеется над сбитым на трассе животным.


Сегодня, 28 октября, специально для «Комсомольской правды» Уразова объяснила свой поступок. Певица написала, что 25 октября она, проезжая по трассе в Мечетлинском районе остановилась немного отдохнуть и случайно встретила Фирдуса Тямаева.

Гузель Уразова и Фирдус Тямаев посмеялись над сбитым животным

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Гузель Уразова и Фирдус Тямаев посмеялись над сбитым животным
- Увидев вещь похожую на тряпку, мы решили немного отвлечься и таким образом пошутить в отношении именно тряпки, что будем делать шашлык из тряпки, - сказала Гузель.
Также певица отметила, что очень любит животных, и держит дома хомячков.
- Я считаю бесчеловечным смеяться над мертвыми животными и очень была удивлена, какая реакция была в отношении меня после опубликованного ролика, а именно сколько оскорблений и унижений были написаны в мой адрес, мне даже пожелали смерти, о какой человечности может идти речь, мне очень жаль и досадно, что люди не разобравшись в данной ситуации, пожелали мне смерти и негатива моей семье, - говорит Уразова. - Я прошу прощения, за это некорректное видео, за себя и Фирдуса Тямаева, которое причинило некоторым людям неудобства.
За артистку вступилась и ее юрист Эльмира Хасанова. Ее представитель утверждает, что «на видео четко видно, что на дороге лежит не животное».

Напомним, что на видео Уразова и Тямаев говорят о том, что остановились на трассе по пути на гастроли возле сбитого животного, потому что очень хотелось есть, и смеются, показывая на него.

- Не успели приготовить шашлык, - говорит Гузель.
- Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется... Поэтому мы с Гузель тут остановились.
Поклонники творчества артистов не оценили такой юмор и стали обвинять звезд.
- На дороге сбитое животное, а вам смешно? Ужасно! Потом удивляемся, что дети убивают собачек, кошечек, - написала девушка.
Через несколько часов гневные комментарии пропали, а позднее не стало и самого поста.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
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