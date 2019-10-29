В Кармаскалинском районе на разбитых дорогах появились портреты Хабирова и Хамитова

Жители Кармаскалинского района республики попытались привлечь внимание к качеству ремонта дорог, разместив в ямах портреты действующего и бывшего глав Башкирии.





Фотографии Рустэма Хамитова и Радия Хабирова появились на участке от райцентра до деревни Камышлы. Фотографии выщербленной дороги разместил на своей странице в Facebook уфимский журналист Алик Шакиров.

— Закрыл «садистский» сезон, больше на свою фазенду в деревню Малаево Кармаскалинского района не поеду, ибо дорога от Кармаскалов до деревни Камышлы (а это 20 с лишним км) совсем измотала. Каждый год ранней весной на ней делают ямочный ремонт, но уже к середине лета ям становится еще больше, и техника выходит латать дыры повторно. Проезжать этот участок — горе горькое, все нервы измотаешь и подвеску на автомобиле угробишь. Неужели нельзя найти средства и сделать, наконец, эту дорогу по-человечески? Или ямочный ремонт для того и существует, чтобы выкачивать из бюджета ежегодно деньги, обеспечивать занятость дорожников?

По словам Шакирова, местные жители устали жаловаться и не поленились установить в самых больших ямах портреты Хамитова и Хабирова.Представители администрации главы РБ приняли во внимание обращение журналиста.





— Информацию по дороге между деревнями Кармаскалов до деревни Камышлы мы приняли в работу, разбираемся, — написала под постом руководитель рабочей группы при администрации главы РБ по обращению жителей в соцсетях Елена Прочаковская. — Напишем по итогам обязательно. И еще добавлю: у всех у нас есть огромное желание сделать так, чтобы каждый человек мог приехать в свою деревню или город, к родным и близким, а в случае, как у вас, могли почтить память близких. К сожалению, средств на все и сразу не хватает. Но в любом случае мы сделаем все, что возможно.

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Фото: Алик Шакиров / Facebook.com