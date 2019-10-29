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Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров встретился с уфимскими детьми

Добавлено: 29.10.19
Просмотров: 103
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров встретился с уфимскими детьми

28 октября звезда фильмов "Лед", "Притяжение", "Полицейский с рублевки", и др. побывал в уфимской студии творческого развития "Оперение/ХАХАЧУ", основанной Константином Хабенским. Юные актёры студии представили на суд кинозвезды постановку "Снег" по рассказам А. Цыпкина.


Давая оценку увиденному, Александр Петров отметил: "Всегда учусь у детских коллективов, так как у них есть классная черта. Всегда у детей горят глаза. Это означает, что надежда на будущее в нашей стране есть. Главное, чему учат детские театральные студии - это быть человеком и быть самим собой".

Александр Петров раскрыл воспитанникам студии творческого развития Оперение /ХАХАЧУ несколько профессиональных секретов, которые им пригодятся при поступлении в театральные вузы и пожелал удачи и успехов во всем.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: уфимская студия творческого развития "Оперение/ХАХАЧУ"
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