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Стало известно, когда все участники программы «300 тысяч за первенца» получат деньги

Добавлено: 30.10.19
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Рубрика: Общество
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Стало известно, когда все участники программы «300 тысяч за первенца» получат деньги

В Башкирии завершается программа «Получи 300 тысяч за рождение первого ребенка». Ранее мы уже сообщали, что семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, у которых до 1 января 2019 года родился первенец, имели право получить «сертификат» (который правильно называется «свидетельство») на 300 тысяч рублей. Им можно оплатить ипотеку, купить квартиру или построить дом. Желающих принять участие оказалось так много, что выдачу свидетельств пришлось разделить на несколько этапов.


Первый этап — семьи, вставшие в очередь до 3 сентября 2018 года. На них необходимо 200 млн рублей. Документы для этих семей уже обновляют, всё будет готово в ноябре 2019. Самим родителям нужно обновить справку о нуждаемости и другие документы. Для этого обращайтесь в отдел учеты и распределения жилья своей администрации. Там же ответят на все ваши вопросы.

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Второй этап — 1880 семей, вставших на учет после 3 сентября 2018. Для этого нужно 564 млн рублей. Эти деньги уже предусмотрены в бюджете республики на следующий год. Обращаться за сертификатами можно будет после того, как депутаты Госсобрания окончательно утвердят бюджет республики на следующий год. Предполагается, что получить сертификаты в рамках этого этапа можно будет уже в начале 2020 года. Таким образом, свидетельства получат все семьи, которые вовремя подали документы!

Напомним, что потратить «сертификат» можно в течение девяти месяцев со дня получения. Дом или квартира должны находится на территории Башкирии.
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Источник: пресс-служба Госкомитета РБ по строительству и архитектуре
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