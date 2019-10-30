Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Илдар Мунзаров назначен начальником отдела ДПС регионального УГИБДД МВД

Илдар Мунзаров назначен начальником отдела ДПС регионального УГИБДД МВД

Добавлено: 30.10.19
Просмотров: 89
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
Илдар Мунзаров назначен начальником отдела ДПС регионального УГИБДД МВД

В Госавтоинспекции Башкортостана произошли кадровые изменения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, приказом министра внутренних дел по РБ на должность начальника отдела ДПС регионального УГИБДД МВД назначен 39-летний майор полиции Илдар Мунзаров.


Илдар Накипович родился в Чишминском районе. Службу в органах внутренних дел начал с 2002 года. Проработал на различных должностях, в том числе в отделе ДПС, розыска и административной практики республиканского управления ГИБДД.

«Рассчитываю на ваш профессионализм и настойчивость в деле обеспечения безопасности граждан на дорогах Башкортостана», — пожелал майору полиции руководитель ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Ильдар Саттаров назначен начальником отделения технического надзора в ГИБДД по Уфе
Человек и закон
Ильдар Саттаров назначен начальником отделения технического надзора в ГИБДД по Уфе
Ильдар Мустаев назначен военкомом Бакалинского и Шаранского районов
Политика
Ильдар Мустаев назначен военкомом Бакалинского и Шаранского районов
Шамиль Абдраков возглавил управление культуры Уфы
Культура
Шамиль Абдраков возглавил управление культуры Уфы
В Башкирии за успешную работу три полицейских отдела получили ключи от служебных машин
Человек и закон
В Башкирии за успешную работу три полицейских отдела получили ключи от служебных машин
Олег Ющенко возглавил ГИБДД по Уфе
Человек и закон
Олег Ющенко возглавил ГИБДД по Уфе
Начальник отдела ГИБДД Уфы Ильнур Садыков покинул свою должность
Общество
Начальник отдела ГИБДД Уфы Ильнур Садыков покинул свою должность
Путин повысил в звании министра внутренних дел по Башкирии Романа Деева
Политика
Путин повысил в звании министра внутренних дел по Башкирии Романа Деева
Отделение, в котором произошло изнасилование дознавателя, возглавит Рим Мусин
Общество
Отделение, в котором произошло изнасилование дознавателя, возглавит Рим Мусин
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: