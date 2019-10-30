Илдар Мунзаров назначен начальником отдела ДПС регионального УГИБДД МВД

В Госавтоинспекции Башкортостана произошли кадровые изменения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, приказом министра внутренних дел по РБ на должность начальника отдела ДПС регионального УГИБДД МВД назначен 39-летний майор полиции Илдар Мунзаров.





Илдар Накипович родился в Чишминском районе. Службу в органах внутренних дел начал с 2002 года. Проработал на различных должностях, в том числе в отделе ДПС, розыска и административной практики республиканского управления ГИБДД.

«Рассчитываю на ваш профессионализм и настойчивость в деле обеспечения безопасности граждан на дорогах Башкортостана», — пожелал майору полиции руководитель ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ