Софье Гизатуллиной из Стерлитамака сорвали поездку на лечение в Израиль

Двухлетняя Соня Гизатуллина, девочка с деформированным черепом и сросшимися пальцами, осталась дома. Об отмене полета на операцию в Израиль сообщили UfacityNews.ru, со ссылкой на волонтера организации «Радуга Добра» Регину Биргулиеву.





Конкретные причины срыва поездки волонтер не называет. Мать ребенка считает, что в этом виноват замглавы администрации Стерлитамакского района по социальным вопросам, который, с ее слов, не до конца оформил документы, необходимые для выезда из России.

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Фото: из открытых источников

Ранее сообщалось, что в Стерлитамакском районе двухлетнюю Софью Гизатуллину отказываются принимать в садик из-за инвалидности. Позже Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что лично проконтролирует дальнейшую судьбу девочки. Также сообщалось о согласии израильских врачей провести операцию.