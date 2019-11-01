В Башкирии выдают сертификаты на частичную оплату газификации дома

В Башкирии принято постановление, утверждающее порядок выдачи и оплаты сертификатов на газификацию жилых домов.
Право на получение такого сертификата имеют жители России, проживающие постоянно на территории региона, у которых есть собственность или доля в праве собственности на жилье. Помощь будет оказываться участникам Великой Отечественной войны (ВОВ), инвалидам ВОВ и инвалидам боевых действий, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям.
Номинал сертификата, по данным ведомства, 60 тысяч рублей, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на 100 тысяч рублей.
Документы на газификацию можно подать при личном посещении Республиканского центра социальной поддержки населения, через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, по почте, через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Читать еще...