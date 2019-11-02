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Александра Маскалева из Архангельского, спасшего из огня троих человек, наградили в Совете Федерации

Добавлено: 02.11.19
Просмотров: 84
Рубрика: Общество
Теги: Архангельский район
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Александра Маскалева из Архангельского, спасшего из огня троих человек, наградили в Совете Федерации

Подростка из села Архангельского, который спас из огня троих человек, наградили в Совете Федерации. Церемония чествования детей-героев прошла сегодня в Москве. Саша Маскалев вынес из охваченного огнем дома маму, младших сестру и брата.


Саша получил сильнейшие ожоги и перенес несколько операций. В Москву мальчик приехал впервые. И хотя свой поступок геройским он не считает, всё же был горд получить всероссийскую награду.

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Александр Маскалев
«Очень хорошие впечатления, все круто было! Все молодцы такие, я в шоке».
Председатель Комитета Совета Федерации Лилия Гумерова отметила, что семье Маскалевых будут помогать. Новый дом они уже отстроили, но в нем еще много работы. Детей-героев награждают в Москве уже 6-й год. Только в текущем мужеством отличились 215 несовершеннолетних. 20 из них наградили в столице, остальных – на местах.
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Источник: bash.news
Фото: bash.news
Видео: bash.news
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