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В Уфе, после убийства ребенка в Нарьян-Маре, ужесточат контроль за посетителями в детсадах

Добавлено: 02.11.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе, после убийства ребенка в Нарьян-Маре, ужесточат контроль за посетителями в детсадах

1 ноября, в детских садах столицы Башкирии прошли внеочередные собрания коллективов, на которых было объявлено об усилении контроля за посетителями. По словам источника Proural, воспитателям и сотрудникам дошкольного учреждения рассказали, как стоит вести себя во время посещения неизвестными дошкольного учреждения.


— Правила посещения станут строже. Например, если раньше родитель забывал дома карточку, он мог просто постучаться или позвонить в дверь и ее открывали, то сейчас не так. Открывать дверь имеет право только воспитатель, но, перед тем как это сделать, он должен спросить фамилию и имя посетителя, ФИО ребенка, к которому он пришел, и название группы. Если человек все это назовет, только потом разрешено открывать дверь. Кроме того каждого неурочного посетителя теперь нужно записывать в специальный журнал. Дети и родители после 9 утра в садик не допускаются. Также нам сказали, что родителей, скорее всего, не пустят на новогодние утренники, — объяснила нововведения сотрудница одного из уфимских детских садов.

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— Нас сегодня собрали, сказали подписать приказ о том, что мы никого не будем пускать из посторонних. Положение об ужесточении пропускной системы пришло после нападения на мальчика в одном из городов России. Теперь каждый воспитатель ответственный за тех, кто заходит в группу. Ни охранника, ни сторожа у нас нет. Это ведь платно надо нанимать, на это нужны деньги, — рассказала воспитатель из другого муниципального учреждения.

Напомним, накануне в столице Ненецкого автономного округа, мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, прошел в один из детских садов, представившись родителем, и убил спящего шестилетнего мальчика. Позже он сказал, что выполнял задание для исполнения заклятия.
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Источник: proural.info
Фото: gtrk.tv
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