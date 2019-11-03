Погода в Башкирии сегодня: актуальный прогноз
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По данным Башгидромета в оставшиеся праздничные дни температура воздуха ночью понизится до -4,-10°, при прояснениях до -11,-16°, днем возрастет до 0,-7°.
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4 ноября в то же время ожидается потепление до -3,+2°, увеличится вероятность жидкой фазы осадков в виде дождя и снега.
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