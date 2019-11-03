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Погода в Башкирии сегодня: актуальный прогноз

Добавлено: 03.11.19
Просмотров: 149
Рубрика: Общество
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Погода в Башкирии сегодня: актуальный прогноз

По данным Башгидромета в оставшиеся праздничные дни температура воздуха ночью понизится до  -4,-10°, при прояснениях до -11,-16°, днем возрастет  до 0,-7°.

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«Так как фон атмосферного давления ожидается повышенным, то небольшой снег пройдет местами, на дорогах сохранится гололедица», – объяснили синоптики.

4 ноября в то же время ожидается потепление до -3,+2°, увеличится вероятность жидкой фазы осадков в виде дождя и снега.

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