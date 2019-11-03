Объявившие голодовку дольщики "Серебряного ручья" добились внимания властей

Обманутые дольщики жилого комплекса «Серебряный ручей» приостановили голодовку. Акцию протеста объявили четыре женщины в конце октября, 1 ноября одной из них пришлось вызывать скорую. А сегодня, 3 ноября, стало известно, что протестующие все-таки добились внимания властей.



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Фото: «Обманутые дольщики Башкортостана» / Vk.com

Дольщики приостановили голодовку на время выполнения этих договоренностей.Люди давно заплатили за квартиры и ждут их уже семь лет. По их сведениям, средства от продажи жилья в их доме уходят на другие объекты, в то время как собственники не могу заселиться, потому что стройка не завершена.