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Объявившие голодовку дольщики "Серебряного ручья" добились внимания властей

Добавлено: 03.11.19
Просмотров: 105
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Объявившие голодовку дольщики "Серебряного ручья" добились внимания властей

Обманутые дольщики жилого комплекса «Серебряный ручей» приостановили голодовку. Акцию протеста объявили четыре женщины в конце октября, 1 ноября одной из них пришлось вызывать скорую. А сегодня, 3 ноября, стало известно, что протестующие все-таки добились внимания властей.

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Дольщики приостановили голодовку на время выполнения этих договоренностей.

Люди давно заплатили за квартиры и ждут их уже семь лет. По их сведениям, средства от продажи жилья в их доме уходят на другие объекты, в то время как собственники не могу заселиться, потому что стройка не завершена.
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Источник: ufa1.ru
Фото: «Обманутые дольщики Башкортостана» / Vk.com
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