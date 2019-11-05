Житель Уфы Альберт Дусеев занял третье место в конкурсе «Лучший водитель такси России-2019»

Житель Уфы Альберт Дусеев занял третье место во втором Всероссийском конкурсе «Лучший водитель такси России-2019». Представитель Башкирии в финале, который проходил в Сочи, уступил девушке из Татарстана Луизе Бадреевой и Артуру Михайлову из Чувашии.





Участникам в финале конкурса предстояла пройти несколько испытаний: теория, скоростное маневрирование, высадка-посадка пассажиров и багажа и творческий конкурс. В последнем уфимец поразил всех юмористическим номером о жизни водителя такси в столице Башкирии.

«Самое ценное для нас в организации конкурса — это смотреть, как водители такси ценят свою работу и стараются быть лучшими. Особенно поразил творческий конкурс на финале, настолько искренне ребята выступали, представляя свой регион и рассказывая о своей работе. Это было невероятно эмоционально», — рассказала председатель Общественного Совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова.



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Фото: bashinform.ru