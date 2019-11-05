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Житель Уфы Альберт Дусеев занял третье место в конкурсе «Лучший водитель такси России-2019»

Добавлено: 05.11.19
Просмотров: 94
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Житель Уфы Альберт Дусеев занял третье место в конкурсе «Лучший водитель такси России-2019»

Житель Уфы Альберт Дусеев занял третье место во втором Всероссийском конкурсе «Лучший водитель такси России-2019». Представитель Башкирии в финале, который проходил в Сочи, уступил девушке из Татарстана Луизе Бадреевой и Артуру Михайлову из Чувашии.


Участникам в финале конкурса предстояла пройти несколько испытаний: теория, скоростное маневрирование, высадка-посадка пассажиров и багажа и творческий конкурс. В последнем уфимец поразил всех юмористическим номером о жизни водителя такси в столице Башкирии.

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«Самое ценное для нас в организации конкурса — это смотреть, как водители такси ценят свою работу и стараются быть лучшими. Особенно поразил творческий конкурс на финале, настолько искренне ребята выступали, представляя свой регион и рассказывая о своей работе. Это было невероятно эмоционально», — рассказала председатель Общественного Совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: bashinform.ru
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