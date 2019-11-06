Софья Гизатуллина и Махамажон Чариев отправятся на лечение в Израиль

Девочка со сросшимися пальцами из Стерлитамакского района София Гизатуллина отправится на лечение в Израиль не одна, а с еще одним ребенком, который нуждается в особом лечении. Об этом сообщил представитель фонда «Радуга добра».





— Уже совсем скоро двое детишек София и мальчик из детдома с Башкирии полетят в Израиль, — сообщили в благотворительной организации. — Ждем Софию с операции здоровенькой.



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Фото: «Помощь Софии Гизатуллиной» / Vk.com, rusfond.ru

Активисты поблагодарили за помощь в организации лечения в Израиле главу Башкирии Радия Хабирова и его супругу Каринэ. По словам представителей фонда, компанию Софии составит годовалый Махамажон Чариев с синдромом Пьера Робена, деньги на лечение которого собирал «Русфонд».(аномалия Робена) — врожденное заболевание, которое поражает лицо, в частности челюсть. Болезнь сопровождается большим количеством аномалий и приводит к уродству. Встречается патологи достаточно редко — 1 случай на 30 тысяч новорожденных. При этом одинаково часто аномалия диагностируется у малышей разных полов.