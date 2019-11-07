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Артем Валиев возглавил госхолдинг "Башинформ"

Добавлено: 07.11.19
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Рубрика: Общество
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Артем Валиев возглавил госхолдинг "Башинформ"

У властей Башкирии дошли руки до создания единого холдинга, который объединит все государственные СМИ, а также издательство «Башкортостан» и одноименную киностудию. Указ о создании столь масштабной государственной структуры, в ведении которой будут находится все телекоммуникационные активы республики, чуть менее года назад подписал глава РБ Радий Хабиров.


Уже тогда было ясно, что создание такого холдинга - не быстрое дело, так как часть государственных медиа находятся в статусе акционерных обществ, а другая - в виде государственных унитарных предприятий. Тем не менее, у всего этого непростого хозяйства появился заведующий. Бывший редактор агентства «Башинформ» Артем Валиев получил должность шеф-редактора госхолдинга, который объединит все радиостанции, телевидение, информационные агентства, более сотни районных газет, издательство и киностудию, которые так или иначе имеют государственное участие.

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- Сегодня идет юридический процесс объединения в единую структуру всех этих государственных активов, - рассказал г-н Валиев. - Мы изучали опыт Татарстана и Нижнего Новгорода, где имеются такие холдинги, но выбрали собственную модель, которая отвечает современным представлениям о развитии информационного поля.

По словам вновь назначенного шеф-редактора нового холдинга, который тоже имеет название «Башинформ», процесс реорганизации займет несколько месяцев.

- Но после создания в республике появится единый центр информационной политики, - полагает Артем Валерьевич.
Интересно, что благодаря новому назначению, Артем Валиев вернулся в башкирский Белый дом, где работал до 2016 года, возглавляя пресс-службу главы региона.

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Источник: www.sobkor02.ru
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