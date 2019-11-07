Артем Валиев возглавил госхолдинг "Башинформ"
У властей Башкирии дошли руки до создания единого холдинга, который объединит все государственные СМИ, а также издательство «Башкортостан» и одноименную киностудию. Указ о создании столь масштабной государственной структуры, в ведении которой будут находится все телекоммуникационные активы республики, чуть менее года назад подписал глава РБ Радий Хабиров.
Уже тогда было ясно, что создание такого холдинга - не быстрое дело, так как часть государственных медиа находятся в статусе акционерных обществ, а другая - в виде государственных унитарных предприятий. Тем не менее, у всего этого непростого хозяйства появился заведующий. Бывший редактор агентства «Башинформ» Артем Валиев получил должность шеф-редактора госхолдинга, который объединит все радиостанции, телевидение, информационные агентства, более сотни районных газет, издательство и киностудию, которые так или иначе имеют государственное участие.
По словам вновь назначенного шеф-редактора нового холдинга, который тоже имеет название «Башинформ», процесс реорганизации займет несколько месяцев.