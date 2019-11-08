Россиянам могут усложнить перевод пенсий из одного фонда в другой

Министерство труда решило ограничить возможность дистанционной подачи заявлений на смену пенсионного фонда. Так, Минтруд подготовил поправки к закону «О негосударственных пенсионных фондах», которые относятся к переводам пенсионных накоплений.





Согласно новым поправкам, застрахованное лицо может подать в Пенсионный фонд России (ПФР) уведомление о запрете рассмотрения его заявления о переводе пенсионных накоплений в другой фонд. Это возможно в том случае, если гражданин подал заявление дистанционно, а не в отделении ПФР, передает содержание документа «Коммерсант».

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Согласно документу, опубликованному Министерством труда, гражданин может подать уведомление на запрет рассмотрения заявления о переходе к другому страховщику через Единый портал государственных услуг или лично в отделении ПФР. Отмечается, что каждый может пересмотреть решение и отозвать уведомление.Ранее Пенсионный фонд России призвал делать добровольные взносы на пенсию. Отмечается, что перед выплатой взносов необходимо подать заявление в ПФР через клиентскую службу или по почте.