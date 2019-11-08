В Башкирии объявили акцию «Новогодние подарки детям непокоренного Донбасса»
Башкирский союз ветеранов боевых действий сообщил о предновогоднем сборе гуманитарной помощи для жителей Луганской Народной Республики. Общественники призывают всех чутких сердцем людей присоединиться к акции «Новогодние подарки детям непокоренного Донбасса».
С 2015 по 2019 год представители организации 13 раз побывали в ЛНР. За это время удалось собрать и доставить в республику, переживающую нелегкие времена, более 90 тонн гуманитарного груза.
1. Новогодние подарки.
2. Искусственные 3-4-метровые ели для организации праздников, украшения.
3. Бытовые электроприборы.
4. Компьютерная техника.
5. Канцтовары (тетради, ручки, краски, кисточки, альбомы для рисования и др.).
6. Спортивные принадлежности (мячи, скакалки, спортивная форма, клюшки и шайбы и др.)
Финансовую помощь можно оказать с любого отделения Сбербанка России на номер расчетного счета 639002069082515857 с пометкой «Благотворительная помощь ЛНР».
Центры сбора гуманитарной помощи:
Кировский районный совет ветеранов, ул. Достоевского, 106.
Координационный совет общественных организаций ветеранов боевых действий РБ, ул. Революционная, 97/99.