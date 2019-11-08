В Башкирии объявили акцию «Новогодние подарки детям непокоренного Донбасса»

Башкирский союз ветеранов боевых действий сообщил о предновогоднем сборе гуманитарной помощи для жителей Луганской Народной Республики. Общественники призывают всех чутких сердцем людей присоединиться к акции «Новогодние подарки детям непокоренного Донбасса».





С 2015 по 2019 год представители организации 13 раз побывали в ЛНР. За это время удалось собрать и доставить в республику, переживающую нелегкие времена, более 90 тонн гуманитарного груза.





Для школ Луганской Народной Республики можно передать следующее:1. Новогодние подарки.2. Искусственные 3-4-метровые ели для организации праздников, украшения.3. Бытовые электроприборы.4. Компьютерная техника.5. Канцтовары (тетради, ручки, краски, кисточки, альбомы для рисования и др.).6. Спортивные принадлежности (мячи, скакалки, спортивная форма, клюшки и шайбы и др.)

Финансовую помощь можно оказать с любого отделения Сбербанка России на номер расчетного счета 639002069082515857 с пометкой «Благотворительная помощь ЛНР».



Центры сбора гуманитарной помощи:

Кировский районный совет ветеранов, ул. Достоевского, 106.

Координационный совет общественных организаций ветеранов боевых действий РБ, ул. Революционная, 97/99.

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Фото: pvo-party.ru