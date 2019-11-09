В Нуримановском районе 52 предпенсионера получили специальность поваров школьного и дошкольного питания

52 жителя Нуримановского района Башкирии, находящиеся в предпенсионном возрасте, получили специальность поваров школьного и дошкольного питания. Обучение для будущих пенсионеров организовал учебно-курсовой комбинат общественного питания.





Так власти РБ повышают конкурентоспособность людей старшего возраста на рынке труда. Всем вновь обученные повара получили соответствующие свидетельства.

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Как сообщили в пресс-службе Госкомитета по торговле и защите прав потребителей РБ, обучение прошло в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Программа предусматривает дополнительное профессиональное образование предпенсионеров.Проект рассчитан до 2024 года. Ежегодно обучение будут проходить 1 тысяча 480 предпенсионеров, на эти цели будет выделяться 108,8 млн из федерального и регионального бюджетов. Всего за шесть лет в программе примут участие 8,8 тысяч работников. Стоит отметить, что переобучение жителей Башкирии предпенсионного возраста продолжится и в следующем году.Между тем, переобучение уже прошли предпенсионеры БПО «Прогресс», Кумертаусского аваиационного производственного объединения, Стерлитамакского нефтехимического завода, Янаульского комбината детского питания и других предприятий.