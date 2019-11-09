Работающим пенсионерам придется работать еще больше после перехода на "четырехдневку"
Главными «жертвами» перехода России на четырехдневную рабочую неделю могут стать работающие пенсионеры, так как трудиться им в случае реализации данной реформы придется еще больше. Такое мнение высказал журналист и политический деятель Анатолий Баранов.
По мнению эксперта, при «четырехдневке» старики просто вынуждены будут работать без выходных, чтобы получать хоть сколько-нибудь существенную зарплату. В случае, если они будут работать лишь по четыре дня в неделю, то их заработки будут абсолютно мизерными.
Читайте также:Дмитрий Медведев о переходе на четырехдневную рабочую неделю: «Такой переход совершится, но «не сию секунду»
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от «Единой России» на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым договорились провести в начале 2020 года масштабные обсуждения по теме четырехдневной рабочей недели. Медведев является главным лоббистом и инициатором идеи перехода на «четырехдневку». Однако реализовать данную инициативу, по его мнению, можно не сразу, а только после изменения законодательства, напоминает RT. Позже в Госдуме назвали главное препятствие для проведения реформы. Так, по мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева, осуществить данную инициативу помешает нехватка трудовых ресурсов.