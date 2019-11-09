Работающим пенсионерам придется работать еще больше после перехода на "четырехдневку"

Главными «жертвами» перехода России на четырехдневную рабочую неделю могут стать работающие пенсионеры, так как трудиться им в случае реализации данной реформы придется еще больше. Такое мнение высказал журналист и политический деятель Анатолий Баранов.





По мнению эксперта, при «четырехдневке» старики просто вынуждены будут работать без выходных, чтобы получать хоть сколько-нибудь существенную зарплату. В случае, если они будут работать лишь по четыре дня в неделю, то их заработки будут абсолютно мизерными.





«Если работа связана с выработкой или является почасовой, то зарплата при переходе на „четырехдневку“ сократится. Если человек получает фиксированный оклад — ему все равно. На ГАЗе — конвейер, так что там при сокращении рабочей недели выработка тоже сократится пропорционально. Меньше работы — меньше оплата. Логика вполне понятная. Хочешь получать побольше — трудись сверхурочно, но это уже на усмотрение хозяина — сверхурочные по закону теперь оплачиваются дороже. И ему, вероятно, будет выгодней нанять просто больше людей. То есть работу, которую делала бригада из четырех человек, будут выполнять пятеро — за те же деньги. Переход на „четырехдневку“, как всегда и везде, ударит по самым бедным и самым незащищенным», — рассказал он изданию «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от «Единой России» на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым договорились провести в начале 2020 года масштабные обсуждения по теме четырехдневной рабочей недели. Медведев является главным лоббистом и инициатором идеи перехода на «четырехдневку». Однако реализовать данную инициативу, по его мнению, можно не сразу, а только после изменения законодательства, напоминает RT. Позже в Госдуме назвали главное препятствие для проведения реформы. Так, по мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева, осуществить данную инициативу помешает нехватка трудовых ресурсов.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram