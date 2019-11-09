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В России утвержден размер пособий по безработице на 2020 год

Добавлено: 09.11.19
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Рубрика: Общество
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В России утвержден размер пособий по безработице на 2020 год

В России установлен размер пособий по безработице на 2020 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.


Отметим, что размер данных выплат остался на уровне 2019 года – от 1,5 до 8 тысяч рублей. Максимальная сумма пособий для граждан предпенсионного возраста составит 11 тысяч 280 рублей.

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При этом в июле текущего года Минтруд прогнозировал увеличение численности безработных пенсионеров в 1,6 раза. Среднемесячная численность неработающих, официально зарегистрированных в проекте «Старшее поколение», в 2020 году должна составить 150,2 тысячи человек. По мнению ведомства, размер потребности в увеличении выплаты на этом фоне должен составить 2,64 млрд рублей в 2020 году, 2,64 млрд рублей в 2021 году, 2,63 млрд рублей в 2022 году.

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Источник: gorobzor.ru
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