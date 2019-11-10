В Баймакском районе открылся Парк Победы

В Баймаке состоялось торжественное открытие парка Победы. Он находится на пересечении улиц Горького и Ленина в старой части города. Парк построен по инициативе индивидуальных предпринимателей Рифата и Радмира Герфановых в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».





На церемонии открытия присутствовали глава администрации Баймакского района Фанис Аминев и глава городского поселения г. Баймак Халил Булатов.

«Хотелось бы поблагодарить всех баймакцев за то, что не остаетесь равнодушными и активно поддерживаете и принимаете участие во всех проектах. Парк Победы будет прекрасным подарком к знаменательной дате, которую мы будем праздновать в следующем году – 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — отметил Фанис Аминев.

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Фото: пресс-служба администрации г. Баймака

В новом парке Победы есть все для культурного проведения досуга: автостоянка, спортивная площадка для взрослого населения, детская игровая площадка, скамейки и тренажеры. В день открытия на территории парка была организована бесплатная раздача выпечки и горячих блюд. Завершилось торжество красочным салютом.