В Баймакском районе открылся Парк Победы

В Баймаке состоялось торжественное открытие парка Победы. Он находится на пересечении улиц Горького и Ленина в старой части города. Парк построен по инициативе индивидуальных предпринимателей Рифата и Радмира Герфановых в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
На церемонии открытия присутствовали глава администрации Баймакского района Фанис Аминев и глава городского поселения г. Баймак Халил Булатов.
«Хотелось бы поблагодарить всех баймакцев за то, что не остаетесь равнодушными и активно поддерживаете и принимаете участие во всех проектах. Парк Победы будет прекрасным подарком к знаменательной дате, которую мы будем праздновать в следующем году – 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — отметил Фанис Аминев.
В новом парке Победы есть все для культурного проведения досуга: автостоянка, спортивная площадка для взрослого населения, детская игровая площадка, скамейки и тренажеры. В день открытия на территории парка была организована бесплатная раздача выпечки и горячих блюд. Завершилось торжество красочным салютом.