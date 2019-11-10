Россияне могут остаться без пенсии из-за низкой официальной зарплаты

Россияне, зарабатывающие меньше 5700-6300 рублей в месяц, рискуют остаться без страховой пенсии по старости.





Они присваиваются человеку в зависимости от размера его трудового стажа. Существует опасность, что работнику могут отказать в назначении пенсии, если у него была низкая официальная зарплата.

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Для получения выплат по старости гражданину нужно накопить не менее 30 баллов до наступления пенсионного возраста. То есть в год необходимо получать не менее 0,75 балла, пишет портал Primpress. В настоящий момент начисляемые баллы рассчитываются как частное от деления заработка на 1 021 000. Следовательно, россиянам нужно зарабатывать минимум 5700-6300 рублей ежемесячно.Если официальная зарплата трудящегося будет ниже, то он сможет получать только социальную пенсию: она составляет около девяти тысяч рублей и присваивается на пять лет позже обычной.Ранее специалисты выяснили, что порядка 75% россиян не откладывают деньги на будущую пенсию, передает RT. Почти 40% опрошенных граждан хотели бы делать накопления, но не имеют такой возможности. До этого Минтруд анонсировал упрощение процедуры выдачи пенсии, напоминает «Пятый канал». Процесс начисления выплат планируется серьезно оптимизировать.