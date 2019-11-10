Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Россияне могут остаться без пенсии из-за низкой официальной зарплаты

Россияне могут остаться без пенсии из-за низкой официальной зарплаты

Добавлено: 10.11.19
Просмотров: 116
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
Россияне могут остаться без пенсии из-за низкой официальной зарплаты

Россияне, зарабатывающие меньше 5700-6300 рублей в месяц, рискуют остаться без страховой пенсии по старости.


Они присваиваются человеку в зависимости от размера его трудового стажа. Существует опасность, что работнику могут отказать в назначении пенсии, если у него была низкая официальная зарплата.

Какие виды пенсий не положены работающему пенсионеру?

Читайте также:

Какие виды пенсий не положены работающему пенсионеру?
Для получения выплат по старости гражданину нужно накопить не менее 30 баллов до наступления пенсионного возраста. То есть в год необходимо получать не менее 0,75 балла, пишет портал Primpress. В настоящий момент начисляемые баллы рассчитываются как частное от деления заработка на 1 021 000. Следовательно, россиянам нужно зарабатывать минимум 5700-6300 рублей ежемесячно.

Если официальная зарплата трудящегося будет ниже, то он сможет получать только социальную пенсию: она составляет около девяти тысяч рублей и присваивается на пять лет позже обычной.

Ранее специалисты выяснили, что порядка 75% россиян не откладывают деньги на будущую пенсию, передает RT. Почти 40% опрошенных граждан хотели бы делать накопления, но не имеют такой возможности. До этого Минтруд анонсировал упрощение процедуры выдачи пенсии, напоминает «Пятый канал». Процесс начисления выплат планируется серьезно оптимизировать.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ura.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Стал известен размер надбавки к пенсии для неработающих пенсионеров в Башкирии
Экономика
Стал известен размер надбавки к пенсии для неработающих пенсионеров в Башкирии
Работающих пенсионеров лишат социальной пенсии если они устроятся на работу
Общество
Работающих пенсионеров лишат социальной пенсии если они устроятся на работу
В Башкирии неработающие пенсионеры могут получить доплату к пенсии в новом размере
Общество
В Башкирии неработающие пенсионеры могут получить доплату к пенсии в новом размере
В Башкирии 243 тысячи пенсионеров завтра получат повышенную пенсию
Общество
В Башкирии 243 тысячи пенсионеров завтра получат повышенную пенсию
Правительство собирается отменить баллы в пенсионной системе
Общество
Правительство собирается отменить баллы в пенсионной системе
В Башкирии увеличилась пенсия
Общество
В Башкирии увеличилась пенсия
Какие виды пенсий не положены работающему пенсионеру?
Общество
Какие виды пенсий не положены работающему пенсионеру?
В Башкирии 35 тысяч многодетных матерей получают досрочные пенсии
Общество
В Башкирии 35 тысяч многодетных матерей получают досрочные пенсии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: