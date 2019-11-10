Ильясов Наиль из Уфы собрал уникальную коллекцию моделей пожарной техники

Самую большую в мире коллекцию, насчитывающую более 1,1 тысячи моделей-копий различной пожарной техники, собрал сотрудник противопожарной службы Наиль Ильясов. На это у него ушло целых двадцать лет.





История уникальной коллекции началась в 1999 году, когда по указу президента России 30 апреля был объявлен Днем пожарной охраны РФ.

— Супруга поздравила с праздником и подарила модель пожарного автомобиля «Москвич-427», — вспоминает Наиль Ильясов. — Тогда ни она, ни я еще не думали, что будет значить этот подарок. Мне просто стало интересно, а сколько их всего, таких машинок? Я начал искать информацию. Нашел в Уфе еще штук десять, приобрел. А затем коллекционирование пожарной техники в масштабе 1:43 стало одним из главных увлечений в жизни.





Наиль Нагимович постоянно пополняет свой модельный парк — покупает в магазинах, на выставках, заказывает по интернету, причем последний способ уже стал основным. Стоимость покупки начинается где-то от 200 рублей и может доходить до 15 тысяч. За очень редкие модели пожарной техники на интернет-аукционах могут просить до ста тысяч рублей. Друзья и коллеги также стараются пополнить коллекцию, в которой, наряду с распространенными моделями заводского изготовления, есть редкие, уникальные и даже штучные образцы.

Например, механическая лестница Смирнова, которая была на вооружении в Санкт-Петербурге в 1898 году. Таких моделей было выпущено всего 50 штук. Есть пожарные телеги XVII-XVIII веков. Представлены советский автопром 20-х годов XX века, техника военного и послевоенного времени, современные автомобили, стоящие на вооружении пожарных частей России. Особый интерес представляют миниатюрные пожарные танки, самоходные прожекторы и другая редкая спецтехника огнеборцев.

На полках можно увидеть и зарубежную технику, прототипы которой несут службу в Англии, Италии, Франции, США. Не так давно коллекцию пополнила уменьшенная копия нового японского автомобиля, предназначенного для борьбы с огнем в лесных массивах. Но наибольшую ценность представляют модели уникальной пожарной техники, выполненные мастерами по спецзаказу в единственном экземпляре.

— Подать заявку на регистрацию в Книге Гиннеса относительно несложно, — поясняет Наиль Ильясов. — Для этого нужно описать коллекцию, сфотографировать каждый ее экземпляр и отправить все это по электронной почте. Срок рассмотрения заявки составляет от трех до шести месяцев. Также есть вариант заплатить 700 фунтов-стерлингов, и тогда представитель книги Гиннеса сам приедет и опишет весь материал. Несколько лет назад я уже подавал заявку на регистрацию рекорда, но моя коллекция, насчитывавшая около 700 моделей, не заинтересовала комиссию. Сейчас число экспонатов практически удвоилось, среди них есть уникальные образцы. По имеющимся у меня данным, моя коллекция моделей пожарной техники на сегодняшний день самая большая в мире. И я надеюсь, что комиссия Книги Гиннеса зарегистрирует ее как рекорд.



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