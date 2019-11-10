Проект «Балалар» получил грант Главы Башкирии на создание пяти мультфильмов на башкирском языке

Интернет-проект «Балалар» («Дети») на днях выпускает пять мультфильмов на башкирском языке. Первые мультики познакомят детей с обозначениями цветов, цифр, букв на башкирском языке. Главные герои проекта — Кот, Волк, Медведь и Лиса.





Проект образовательного портала «Балалар» получил грант Главы Башкортостана по сохранению и развитию государственных языков и языков народов республики в размере 3,5 млн рублей. Портал будет включать в себя разделы с развивающими интерактивными играми и приложениями на башкирском языке, текстовыми материалами, сказками, стихами, мультфильмами, площадку для сотрудничества с производителями игрушек, а также создание онлайн-форума для родителей.



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