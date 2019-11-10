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В Уфе пройдет ярмарка вакансий промышленных предприятий

Добавлено: 10.11.19
Просмотров: 29
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе пройдет ярмарка вакансий промышленных предприятий

В башкирской столице 14 ноября состоится ярмарка вакансий промышленных предприятий.


В числе предлагаемых соискателям вакансий — инженер, водитель, грузчик, контролер, мастер участка, машинист крана, оператор, охранник, рабочий, сборщик мебели, слесарь механосборочных работ, слесарь – ремонтник, токарь, тракторист и другие рабочие места.

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Традиционно, посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая компьютерную диагностику, консультации по профессиональной ориентации, профобучению, правовым вопросам занятости.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

Все услуги оказываются бесплатно.

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Источник: www.bashinform.ru
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