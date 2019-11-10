В Уфе пройдет ярмарка вакансий промышленных предприятий

В башкирской столице 14 ноября состоится ярмарка вакансий промышленных предприятий.





В числе предлагаемых соискателям вакансий — инженер, водитель, грузчик, контролер, мастер участка, машинист крана, оператор, охранник, рабочий, сборщик мебели, слесарь механосборочных работ, слесарь – ремонтник, токарь, тракторист и другие рабочие места.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Традиционно, посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая компьютерную диагностику, консультации по профессиональной ориентации, профобучению, правовым вопросам занятости.Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.Все услуги оказываются бесплатно.