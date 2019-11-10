В Татышлинском районе объявили сбор средств на строительство дома для погорельцев Кадировых

Администрация Татышлинского района поможет мужу и дочери женщины, погибшей с двумя малышами в пожаре в селе Верхние Татышлы. Районные власти начали сбор благотворительной помощи — они просят всех неравнодушных подключиться к нему.





Трагедия произошла 5 ноября, в горящем доме погибли 29-летняя Дарья Кадирова, ее двухлетний сын и восьмилетняя дочь. Из полыхающего дома удалось спастись отцу семейства и средней дочери. Сейчас они находятся в больнице. Администрация района планирует закончить строительство дома, которое начали Кадировы, и оказывать им помощь в дальнейшем.

— Мы оказываем всемерную помощь пострадавшим. На текущий момент отец и дочь Кадировы находятся в ожоговом центре Уфы: отец в стабильно тяжёлом состоянии, дочь в удовлетворительном, — сообщили в администрации. — После выписки ребенок будет помещен в реабилитационный центр села Верхние Татышлы до полного выздоровления. К моменту прохождения лечения и реабилитации отца начатое семьёй Кадировых строительство нового дома будет завершено.

— Дальнейшая забота о семье Кадировых будет на постоянной основе, — сообщили местные власти.

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Фото: МЧС по РБ, Дарья / Vk.com

В администрации сказали, что все собранные средства передадут мужчине и его дочери, а также направят их на лечение и строительство жилья.