На Россию надвигаются лютые морозы

На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание. Связано это с приходом северного циклона, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.





Настоящая зима наступит в Коми, Поволжье и на юге Западной России. Так, в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях термометр покажет минус 15-20 градусов. Также резкое похолодание стоит ждать жителям Красноярского края, где уже в начале недели в ночные часы ожидается температура до минус 27 градусов.

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Самой холодной точкой на карте России станет Якутия. «В понедельник ночью здесь ожидается минус 23-28 градусов. На северо-западе Якутии ночью минус 41 градус, днем — минус 33-38 градусов», — цитирует Паршину «Российская газета». Больше всего, по ее словам, повезет жителям центральной России — для Московской, Тверской, Тульской областей эта неделя по-прежнему будет теплой.На Урале же будет постепенно холодать. В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, а также в Пермском крае ожидается снег. Температура в ночные часы не поднимется выше отметки в минус 5 градусов. При этом в столице Урала возможны заморозки до минус 15 градусов. Холоднее всего будет в Югре и на Ямале — там синоптики прогнозируют до минус 30 градусов.