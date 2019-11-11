Где в Уфе будут установлены новогодние елки

В пресс-службе мэрии Уфы сообщили, что в рамках подготовки к празднованию Нового 2020 года в столице республики планируется обустроить 18 площадок с ледовыми городками и елками.





В их числе – две столичных ёлки на площади имени Ленина и на площади имени Салавата Юлаева возле Конгресс-холла «Торатау».

Остальные 16 ёлок распложатся на площадках во всех районах города:Дёмский район - в ПКиО «Дёмский», в сквере ДТ «Орион».Калининский район - на площади ДК «Моторостроитель», в микрорайоне Инорс, микрорайоне Шакша.Кировский район - на площади на перекрестке улиц Мубарякова и Софьи Перовской.Ленинский район - в сквере «Волна», стадионе «Нижегородец».Октябрьский район - в парке «Кашкадан», на площади перед Дворцом спорта, в посёлке Нагаево.Орджоникидзевский район - на площади имени Орджоникидзе, в посёлке Новые Черкассы, посёлке Тимашево, посёлке Старые Турбаслы.Советский район - на площади перед Уфимской детской филармонией.Отмечено, что новогодние елки также будут установлены возле крупных торговых центров.