Где в Уфе будут установлены новогодние елки

Остальные 16 ёлок распложатся на площадках во всех районах города:
Дёмский район - в ПКиО «Дёмский», в сквере ДТ «Орион». Калининский район - на площади ДК «Моторостроитель», в микрорайоне Инорс, микрорайоне Шакша. Кировский район - на площади на перекрестке улиц Мубарякова и Софьи Перовской. Ленинский район - в сквере «Волна», стадионе «Нижегородец». Октябрьский район - в парке «Кашкадан», на площади перед Дворцом спорта, в посёлке Нагаево. Орджоникидзевский район - на площади имени Орджоникидзе, в посёлке Новые Черкассы, посёлке Тимашево, посёлке Старые Турбаслы. Советский район - на площади перед Уфимской детской филармонией. Отмечено, что новогодние елки также будут установлены возле крупных торговых центров.