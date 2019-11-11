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Где в Уфе будут установлены новогодние елки

Добавлено: 11.11.19
Просмотров: 9
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Где в Уфе будут установлены новогодние елки

В пресс-службе мэрии Уфы сообщили, что в рамках подготовки к празднованию Нового 2020 года в столице республики планируется обустроить 18 площадок с ледовыми городками и елками.


В их числе – две столичных ёлки на площади имени Ленина и на площади имени Салавата Юлаева возле Конгресс-холла «Торатау».

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Остальные 16 ёлок распложатся на площадках во всех районах города:

Дёмский район - в ПКиО «Дёмский», в сквере ДТ «Орион».
Калининский район - на площади ДК «Моторостроитель», в микрорайоне Инорс, микрорайоне Шакша.
Кировский район - на площади на перекрестке улиц Мубарякова и Софьи Перовской.
Ленинский район - в сквере «Волна», стадионе «Нижегородец».
Октябрьский район - в парке «Кашкадан», на площади перед Дворцом спорта, в посёлке Нагаево.
Орджоникидзевский район - на площади имени Орджоникидзе, в посёлке Новые Черкассы, посёлке Тимашево, посёлке Старые Турбаслы.
Советский район - на площади перед Уфимской детской филармонией.
Отмечено, что новогодние елки также будут установлены возле крупных торговых центров.

Источник: ufa.aif.ru
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