Снег в Белорецке привел к падению деревьев на трассу Белорецк — Авзян
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Трассу Белорецк — Авзян завалило снегом и упавшими деревьями. Видео последствий стихии в соцсетях публикуют автолюбители.
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Деревья падали, по предположениям очевидцев, из-за тяжести налипшего мокрого снега.
«53 года живу и таких чудес не видела. Ужас, лесоповал», — испуганно восклицает пассажирка автомобиля.10 ноября в этой местности шел обильный снегопад.
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Источник:
www.bashinform.ru
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