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Снег в Белорецке привел к падению деревьев на трассу Белорецк — Авзян

Добавлено: 12.11.19
Просмотров: 48
Рубрика: Общество
Теги: Белорецкий район
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Снег в Белорецке привел к падению деревьев на трассу Белорецк — Авзян

Трассу Белорецк — Авзян завалило снегом и упавшими деревьями. Видео последствий стихии в соцсетях публикуют автолюбители.

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Сотрудники дорожных служб, чтобы освободить проезд, распиливали деревья бензопилами.

Деревья падали, по предположениям очевидцев, из-за тяжести налипшего мокрого снега.
«53 года живу и таких чудес не видела. Ужас, лесоповал», — испуганно восклицает пассажирка автомобиля.
10 ноября в этой местности шел обильный снегопад.
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Источник: www.bashinform.ru
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