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Пенсионерам Башкирии с помощью сертификатов возместят часть затрат на турпутевку

Добавлено: 12.11.19
Просмотров: 127
Рубрика: Общество
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Пенсионерам Башкирии с помощью сертификатов возместят часть затрат на турпутевку

С 13 ноября в Башкирии начнут выдавать сертификаты на частичную оплату стоимости туристических путевок пенсионерам и инвалидам.


При этом, во внеочередном порядке путевками обеспечат инвалидов и участников Великой Отечественной войны, отметили в республиканском центре социальной поддержке населения.

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Всего до конца года планируется обеспечить путевками около 1,5 тысячи жителей Башкирии. Рассчитывать на получение сертификата могут пенсионеры и инвалиды, проживающие в Башкирии и получающие социальную доплату к пенсии.
«Экспертным советом отобран 131 социальный тур для пенсионеров и инвалидов по маршрутам Башкирии и России. С перечнем социальных туров на этот год можно ознакомиться на Портале социального туризма﻿, — добавили в республиканском центре соцподдержки. Сертификаты будут выдаваться в филиалах Центра социальной поддержки населения РБ, а также в республиканском ресурсном центре «Семья» и его филиалах по месту регистрации пенсионеров и инвалидов.
Сертификаты на частичную оплату стоимости турпутевок пенсионерам и инвалидам выдают, благодаря реализации государственной программы по развитию внутреннего и въездного туризма в Башкирии.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: m.nn.ru
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