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Глава Бураевского района предложил встретиться "по-мужски" жителю пожаловавшемуся Радию Хабирову

Добавлено: 12.11.19
Просмотров: 69
Рубрика: Общество
Теги: Бураевский район
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Глава Бураевского района предложил встретиться "по-мужски" жителю пожаловавшемуся Радию Хабирову

Знал ли житель Бураевского района Башкирии, что после его жалобы Радию Хабирову глава муниципалитета предложит ему «встретиться, как мужики»? Видимо, нет. 


А началось все с того, что в селе Азяково не было света, и Руслан (имя изменено. — Прим.) решил обозначить проблему главе республики. После этого сам слуга народа снизошел до одного из представителей своего электората. Переписку сторон опубликовали в группе «Проблемы Уфы и Республики Башкортостан».

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Далее приводим текст сообщения, сохранив при этом орфографию автора.— Почему вы такой злой. Что случилось? Я тебя чем-то обидел, твою семью обидел? Давай встретимся как мужики. А то как баба пишешь, жалуешся, — написал чиновник.


После этого депутат Госсобрания и общественники решили выехать в село Азяково. Они обещали пройти по всем проблемным местам села.
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Источник: ufa1.ru
Фото: ufa1.ru
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