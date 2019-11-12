В России рассматривают вариант выхода на пенсию по старым правилам

Россиянам, проживающим на Дальнем Востоке, могут разрешить выходить на пенсию в том же возрасте, что и до реформы. Если это случится, тогда женщины смогут отправиться на заслуженный отдых в 55, а мужчины – в 60 лет.





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Такое предложение озвучил Николай Харитонов, возглавляющий в Госдуме профильный комитет – ведомство занимается региональной политикой и проблемами Севера и Дальнего Востока. По мнению политика, подобная мера может оказаться эффективной для сдерживания оттока населения из с территории региона. На реализацию инициативы, по предварительным данным, потребуется порядка 16,2 млрд. руб.