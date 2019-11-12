В Башкирии заменят паспорта с технической ошибкой

Управление по вопросам миграции МВД Башкирии поменяет паспорта с пятилетним сроком действия, выданные в феврале-октябре 2019 года. В документах допущена ошибка в коде. Исключение — паспорта, выданные в Кумертау, Стерлитамаке, Ишимбае, Нефтекамске, Октябрьском, Межгорье.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Обмен будет производиться без взимания государственной пошлины в кратчайшие сроки, заверили в МВД.Для обмена гражданину необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции, предоставить заграничный паспорт и паспорт гражданина РФ.