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В Башкирии заменят паспорта с технической ошибкой

Добавлено: 12.11.19
Просмотров: 196
Рубрика: Общество
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В Башкирии заменят паспорта с технической ошибкой

Управление по вопросам миграции МВД Башкирии поменяет паспорта с пятилетним сроком действия, выданные в феврале-октябре 2019 года. В документах допущена ошибка в коде. Исключение — паспорта, выданные в Кумертау, Стерлитамаке, Ишимбае, Нефтекамске, Октябрьском, Межгорье.

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Обмен будет производиться без взимания государственной пошлины в кратчайшие сроки, заверили в МВД.

Для обмена гражданину необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции, предоставить заграничный паспорт и паспорт гражданина РФ.

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Источник: www.bashinform.ru
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