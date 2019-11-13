В России увеличится размер пособия для беременных

С 1 января правительство увеличит максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска до 322 тысяч рублей. Об этом заявили в пресс-службе Фонда социального страхования.





«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 01.01.2020 составит 322 190,40 рублей», — отметили представители организации. В начале 2019 года эта сумма составила чуть более 301 тысячи рублей.

При этом максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет увеличится до 28 тысяч рублей. В 2019 году максимальный размер этого пособия достиг 26 тысяч рублей.Чтобы вычислить размер пособия, в фонде учитывают зарплату за два предыдущих года, которая не должна превышать предельную базу. В 2018 году предельная база для начисления страховых взносов составила 815 тысяч рулей, в 2019 — 865 тысяч рублей. Таким образом, фонд социального страхования может повысить размеры пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком.Ранее «Народная служба новостей» сообщала, что Минтруд предложил лишать пособий по уходу за ребенком работающих родителей.