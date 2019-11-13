Жители Стерлитамака не на шутку напугались из-за фейковой новости о производстве пельменей в морге

В интернет – сообществе Стерлитамака вышла публикация, которая шокировала местных жителей. Некая Зарема Акунаева утверждает, что в здании бывшего морга находится пельменный цех.





- Разве так можно, - вопрошает автор поста. – Там же все пропитано формалином и трупным ядом.

- Совсем что-ли уже, - пишет подписчик паблика. - Как дали разрешение не понимаю. Ну да деньги все делают.

- Мы арендуем это помещение с 2011 года, - говорит предприниматель. – Ранее в этом здании находился пищеблок, в котором готовили еду для пациентов, условия соответствуют всем стандартам для производства продуктов питания. А корпус бывшего морга располагается далеко за забором.





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Сообщество сразу же наполнилось гневными комментариями в адрес предпринимателя.Позже нам удалось связаться с владельцем предприятия Азатом Дашкиным, который заверил, что к моргу это здание не имеет отношения, а публикация ни что иное, как фейковый вброс.Можно предположить, что предприниматель понесет убытки от дезинформации.