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В Иглинском районе прошла эмоциональная встреча пчеловодов и лесозаготовителей

Добавлено: 14.11.19
Просмотров: 33
Рубрика: Общество
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе прошла эмоциональная встреча пчеловодов и лесозаготовителей

В Иглинском районе состоялась встреча пчеловодов и лесозаготовителей с заместителем премьер-министра Республики Башкортостан Ильшатом Фазрахмановым и исполняющим обязанности министра лесного хозяйства Республики Башкортостан Маратом Шарафутдиновым. Об этом рассказали в администрации Иглинского района.


Обсуждалась остро стоящая проблема сплошной вырубки липовых лесов. Марат Шарафутдинов посетовал, что башкирский мёд знают все, а юридически национальный продукт никак не защищён. Этот вопрос будет решаться в ближайшее время в приоритетном порядке. Также он отметил, что площадь липников по РБ увеличилась на 52 тыс. га, в том числе в Иглинском районе - на 4,7 тыс. га.

74% лесов района являются спелыми, перестойными. В течение 5 - 10 лет их состояние будет ухудшаться. Таким образом, липа должна рубиться, но системно!

И.о. министра лесного хозяйства напомнил, что на расстоянии 3 км вокруг пасек деревья рубить запрещено. Однако имеются в виду только зарегистрированные пасеки. Он призвал пчеловодов в срочном порядке оформить все требуемые документы на свои хозяйства.

На обсуждение вынесли вопрос о создании в Иглинском районе особо охраняемой природной территории и пришли к выводу о том, что в республике необходимо ввести частичный запрет рубки липы. Эта проблема будет решаться через Курултай.

Выступившие пчеловоды Нуримановского района выразили своё негодование по поводу нерадивых лесозаготовителей, которые угрожают пасечникам и оставляют после себя беспорядок и "пустыню", на которой потом ничего не растёт. Беспощадно вырубают хорошую, медоносную липу, портят дороги лесовозами. Такая ситуация произошла, в частности, в нескольких местах Нуримановского района: Красный Боржом, Гизятово, Нимислярово, Уянкуль, Сатлык, Новокулево. Ильшат Ильдусович взял эту проблему под личный контроль.

Опытные пасечники рассказали, что липа не восстанавливается так быстро, как уверяют лесозаготовители, а на её месте вырастает низкосортный лес: осина, берёза. "Липа — национальное достояние республики!" - именно эта мысль была озвучена под бурные аплодисменты и проходила через всю встречу красной нитью.

"Нужно смотреть шире: за лесом надо видеть людей!" - ещё один тезис, который объединил собравшихся в зале.

Встреча прошла очень эмоционально и продуктивно. Обе стороны смогли высказаться и услышать друг друга, было много дельных предложений, которые будут дорабатываться и в дальнейшем реализовываться. Самые яркие моменты смотрите в сохранённом прямом эфире нашего аккаунта в Инстаграме.

Источник: vk.com
Фото: администрация Иглинского района
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