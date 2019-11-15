Жители Абзелиловского района пожаловались на ужасающее состояние детского сада

Родители из детского сада «Теремок» в селе Аскарово обратились за помощью к властям. По их словам, канализация и водоснабжение учреждения в ужасающем состоянии.





«Группы переполнены, туалеты не работают. Из 19 унитазов в рабочем состоянии только семь. В один унитаз «ходят» и мальчики и девочки. В подвальном помещении канализационные трубы все сгнили, все протекает, канализация находится в аварийном состоянии, при любом смывании унитазов в подвале из поврежденных (старых!) труб вытекают нечистоты. А где гарантия того, что канализационные стоки не попадут в систему водоснабжения? В подвальном помещении сырость, распространяются плесень, грибок, червяки, мошки, комары - а это разные инфекции, которыми могут заразиться наши дети», - написали родители.

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Фото: admaskarovo.ru