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Жители Абзелиловского района пожаловались на ужасающее состояние детского сада

Добавлено: 15.11.19
Просмотров: 87
Рубрика: Общество
Теги: Абзелиловский район
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Жители Абзелиловского района пожаловались на ужасающее состояние детского сада

Родители из детского сада «Теремок» в селе Аскарово обратились за помощью к властям. По их словам, канализация и водоснабжение учреждения в ужасающем состоянии.


«Группы переполнены, туалеты не работают. Из 19 унитазов в рабочем состоянии только семь. В один унитаз «ходят» и мальчики и девочки. В подвальном помещении канализационные трубы все сгнили, все протекает, канализация находится в аварийном состоянии, при любом смывании унитазов в подвале из поврежденных (старых!) труб вытекают нечистоты. А где гарантия того, что канализационные стоки не попадут в систему водоснабжения? В подвальном помещении сырость, распространяются плесень, грибок, червяки, мошки, комары - а это разные инфекции, которыми могут заразиться наши дети», - написали родители.

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Также рассказали, что еще одна проблема – это водоснабжение, так как в садике нет горячей воды с момента его основания. Все 25 лет существования учреждения дети моются в холодной воде.

Неоднократное обращение руководителя детского сада и родителей не дало результатов.

«Господин Ильдар Тагирович, вы хоть раз прошлись по детским садам с момента становления главой администрации Абзелиловского района, спрашивали, узнавали какие проблемы у них? Надеемся, что вы нас услышите», – попросили жители Аскарово.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: admaskarovo.ru
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