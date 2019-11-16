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В Караидельском районе работает секция адаптивной физкультуры для детей-инвалидов

Добавлено: 16.11.19
Просмотров: 20
Рубрика: Общество
Теги: Караидельский район
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В Караидельском районе работает секция адаптивной физкультуры для детей-инвалидов

В Караидельском районе функционирует секция для детей с ограниченными возможностями здоровья под руководством Винера Каримова, тренера-преподавателя адаптивной физической культуры.


Реализовать свой потенциал, оздоровиться и провести время с друзьями. Все это можно в детской секции, которую посещают дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья. Маленькими, но уверенными шагами они идут навстречу своему здоровью.

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Эти ребята в своем юном возрасте знают, что такое больницы, врачи и обследования, реабилитации и всевозможные индивидуальные занятия. Не так давно объединила их всех вместе общая секция, на которой, и попрыгать вдоволь можно, и с мячом поиграть, а главное укрепить мышцы, стать более спортивнее и выносливее. Специально подобранные упражнения легко даются детям, а выполнять их с родителями еще интереснее.

Уровень инклюзивной культуры в Караидельском районе с каждым годом стремительно растет. Ребята принимают участие в творческих конкурсах, различных мастер-классах, посещают концерты и участвуют в них сами, ходят на экскурсии и весело проводят время вместе
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Источник: vk.com
Фото: администрация Караидельского района
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