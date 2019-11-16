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В России с 1 января 2020 года вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Добавлено: 16.11.19
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Рубрика: Общество
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В России с 1 января 2020 года вступает в силу закон о любительском рыболовстве

С 1 января 2020 года меняются правила рыбалки. Вступает в силу закон №475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подписанный главой государства Владимиром Путиным.


Самое главное нововведение — закрепляется правило о свободной и бесплатной рыбалке для жителей России. Ловля рыбы любителями во всех реках и озерах страны, кроме особо охраняемых территорий, провозглашена бесплатной. Любительское рыболовство, согласно закону, должно быть бесплатным и доступным для всех. В то же время, свободно ловить рыбу нельзя будет в водоемах, где специально выращивается рыба. Здесь рыбалка может быть платной.

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Кроме того, закон только обобщает некоторые важные правила, которые уже действуют. Так, ловить рыбу с помощью сетей, и различных приспособлений, кроме удочек, запрещено. Увлеченные поклонники рыболовства не смогут больше использовать сети для лова рыбы, электроудочки, и, конечно же, взрывчатку.

Впрочем, рыбаки-любители даже с 1 января 2020 года смогут продолжать пользоваться сетями только в некоторых районах — Сибирь, Дальний Восток, поскольку здесь такая добыча — основной источник пропитания. При этом появится обязательная поштучная маркировка и учет сетей. Ну а в других районах нельзя будет даже вести оборот сетей. Данная мера связана с засильем в стране китайских сетей, которые приносят громадный ущерб экосистеме, объясняют специалисты. Зачастую в сети попадает мелкая рыба, которую в большинстве случаев просто выбрасывают. Кроме того, оборвавшиеся, брошенные рыболовные сети мешают миграции рыбы в водоеме, в конечном счете, рыба запутывается в мелких ячейках сети и погибает, популяция сокращается.

Появятся правила и для подводной охоты. Так, подводным охотникам запрещается плавать в местах организованного отдыха людей (у пляжей, купален), использовать индивидуальные электронные средства обнаружения рыбы под водой и т.п.


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Источник: i-gazeta.com
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