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В Башкирии планируется реформа комиссий по делам несовершеннолетних

Добавлено: 16.11.19
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Рубрика: Общество
Теги: Куюргазинский район
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В Башкирии планируется реформа комиссий по делам несовершеннолетних

Куюргазинский район Башкирии станет пилотной площадкой по реформированию комиссий по делам несовершеннолетних (КДН).


Такое решение приняли на расширенном заседании КДН с участием членов Совета по правам человека при главе республики.

По словам правозащитников и главы Куюргазинского района Юлая Ильясова, такая идея возникла после того, как была обнародована история многодетной семьи Бикчуриных, в которой мама в одиночку воспитывает троих мальчиков.

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«Для оформления старшему сыну паспорта гражданина Узбекистана, маме и Пулату необходимо съездить в посольство Узбекистана. Также оплатить штраф за нарушение сроков получения паспорта и стоимость биометрического паспорта. Благотворительный фонд Куюргазинского района готов выделить средства для этих целей, — объяснил глава района. — На следующей неделе планируем отправить семью в Москву. Министерство образования Башкирии уже помогло семье: мальчика, выпускника 11-го класса, зарегистрировали на портале Госуслуг для своевременной сдачи ЕГЭ».
На заседании также «всплыла» аналогичная история с другой семей: мама и дети – граждане Казахстана, а папа – россиянин. Этой семье местные власти тоже обещали помочь.

«Главная задача реформы — больше профилактики в работе с подростками. КДН должен перестать быть, большей частью, карательным органом, а стать помощником и другом для детей», — объяснил член Совета по правам человека Динар Зайнуллин.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что одиннадцатиклассник Пулат Бикчурин рисковал остаться без школьного аттестата из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность.


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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
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