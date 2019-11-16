В Башкирии планируется реформа комиссий по делам несовершеннолетних





Куюргазинский район Башкирии станет пилотной площадкой по реформированию комиссий по делам несовершеннолетних (КДН).

Такое решение приняли на расширенном заседании КДН с участием членов Совета по правам человека при главе республики.



По словам правозащитников и главы Куюргазинского района Юлая Ильясова, такая идея возникла после того, как была обнародована история многодетной семьи Бикчуриных, в которой мама в одиночку воспитывает троих мальчиков.

«Для оформления старшему сыну паспорта гражданина Узбекистана, маме и Пулату необходимо съездить в посольство Узбекистана. Также оплатить штраф за нарушение сроков получения паспорта и стоимость биометрического паспорта. Благотворительный фонд Куюргазинского района готов выделить средства для этих целей, — объяснил глава района. — На следующей неделе планируем отправить семью в Москву. Министерство образования Башкирии уже помогло семье: мальчика, выпускника 11-го класса, зарегистрировали на портале Госуслуг для своевременной сдачи ЕГЭ».

«Главная задача реформы — больше профилактики в работе с подростками. КДН должен перестать быть, большей частью, карательным органом, а стать помощником и другом для детей», — объяснил член Совета по правам человека Динар Зайнуллин.

На заседании также «всплыла» аналогичная история с другой семей: мама и дети – граждане Казахстана, а папа – россиянин. Этой семье местные власти тоже обещали помочь.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что одиннадцатиклассник Пулат Бикчурин рисковал остаться без школьного аттестата из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность.



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Фото: соцсети